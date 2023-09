HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftssignale von TSMC und ASML zeigten von einer mauen Nachfrage in der Branche, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erinnerte daran, dass die Jenear exklusiver Zulieferer wichtiger Bauteile für die EUV-Litographie-Systeme der Niederländer sind. Der Fabrikbau in Dresden sei aber zunächst kein Problem, da die Kapazitäten erst Anfang 2025 hinzukämen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:34 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken