ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Analyst Jay Sole geht in einer am Montag vorliegenden Studie nicht von einem besonders bedeutenden Quartalsbericht des Sportartikelherstellers aus. Die globale Geschäftsentwicklung sei wahrscheinlich etwas schlechter als erwartet, aber dies hält er für bereits in der Aktie eingepreist./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 03:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 03:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

