ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen nach einem Expertengespräch von 854 auf 772 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei der Glaube geäußert worden, dass der Vorsprung in puncto Zahlungs-Authorisierungen zwischen dem Zahlungsabwickler und der Konkurrenz kleiner werde, schrieb Analyst Antoine Hucher in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe Preisdruck in Europa und den USA. Er rechnet mit einer weiteren Verlangsamung des Wachstums im zweiten Halbjahr und kürzte daher seine Gewinnschätzungen je Aktie./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 22:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

