Die OMV hat eine Abnahmevereinbarung über die Lieferung von 2.000 Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel - SAF) an die Air France-KLM Gruppe im Jahr 2023 unterzeichnet. Diese Abnahmevereinbarung folgt auf eine bereits bestehende Absichtserklärung, die Air France-KLM Zugang zum Kauf von mehr als 300.000 Tonnen SAF von OMV bis 2030 gewährt, wie die OMV mitteilt. Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff wird von der OMV in ihrer Raffinerie in Schwechat durch die Mitverarbeitung von nachhaltigen und regionalen Rohstoffen, insbesondere Altspeiseöl, hergestellt. Im Vergleich zu herkömmlichem Treibstoff trägt nachhaltiger Flugtreibstoff zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um mehr als 80 % über den gesamten Lebenszyklus bei.

