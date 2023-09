Auf die Party nach dem fulminanten Börsenstart des britischen Chipentwicklers Arm Holdings am Donnerstag folgte die Katerstimmung zum Wochenschluss. Der plötzliche Stimmungswandel sorgte nicht nur am Freitag für ein Minus in der Aktie selbst, sondern ist neben der nahenden US-Notenbanksitzung auch verantwortlich für den mauen Wochenstart heute Morgen an der Frankfurter Börse. Wir stellen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...