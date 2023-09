EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): ESG

Dortmund, Montag, 18. September 2023



Amprion erzielt erneut hervorragendes ESG-Rating bei Sustainalytics



Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat sein ESG-Rating im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich verbessert. Das Rating der renommierten Agentur Sustainalytics liegt nun bei 9,6. In der Branche "Electric Utilities" belegt Amprion Platz 2 von 276 Unternehmen weltweit. Die erreichte Punktzahl führt zur bestmöglichen Risikokategorie "negligible risk", über die weltweit nur fünf Versorgungsunternehmen verfügen.



Amprion hat von der renommierten Ratingagentur Sustainalytics erneut ein hervorragendes ESG-Rating erhalten. Das Unternehmen hat sich seit April 2022 von 12,8 auf nun 9,6 Punkte verbessert. Dies ist vor allem auf die im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich gestiegene Managementleistung im Bereich Nachhaltigkeit sowie eine erhöhte Transparenz in der Berichterstattung nach dem Standard der Global Reporting Initiative (GRI) zurückzuführen.



"Das hervorragende ESG-Rating von Sustainalytics ist das Ergebnis eines ausgezeichneten Nachhaltigkeitsmanagements sowie der Leistung des gesamten Unternehmens. Besonders stolz sind wir auf den weltweit führenden Platz in unserer Branche "Electric Utilities" sowie die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie "negligible risk", kommentiert Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion. "Dieses Rating ist für uns eine wichtige Voraussetzung, um mit unseren grünen Anleihen langfristig am Kapitalmarkt erfolgreich zu sein und den für die Energiewende notwendigen Netzausbau zu unterstützen", so Rüth.



ESG steht für "Environment" ("Umwelt"), "Social" ("Soziales") und "Governance" ("Unternehmensführung"). Für das Rating bewertet Sustainalytics die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens. Das ESG-Rating berücksichtigt auch die positiven Auswirkungen der Erneuerung, Modernisierung und Erweiterung des Übertragungsnetzes, um Strom aus erneuerbaren Energien nutzbar zu machen.



Neben Sustainalytics wird Amprion von der Ratingagentur Sustainable Fitch im Bereich der Nachhaltigkeit mit der Einstufung "2" ebenfalls sehr gut bewertet.



Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Amprion finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link .



