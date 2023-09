Vaduz (ots) -



Am vergangenen Freitag, 15. September 2023 waren die pensionierten Lehrerinnen und Lehrer zum traditionellen Pensionistenausflug eingeladen. Gestärkt mit einem Frühstück, an welchem auch Bildungsministerin Dominique Hasler teilnahm, führte der diesjährige Ausflug zur Kartause Ittingen nach Thurgau. Am Nachmittag stand dort eine Führung durch die Klosteranlage auf dem Programm, zudem erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Geschichte der Kartäuser. In herzlicher Atmosphäre genossen die ehemaligen Lehrpersonen den gemeinsamen Tag.



