Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnet und dementsprechend die Ziele für 2023 bestätigt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle ein Umsatz von 71 bis 74 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 9 und 11 Mio. Euro erreicht werden. Demnach bestätige GBC ebenfalls die Schätzungen und bleibe zudem zuversichtlich, dass der Umsatz im Jahr 2023 im oberen Bereich der Guidance liegen werde. Außerdem sei die mittelfristige Planung des Unternehmens gut nachvollziehbar. Mit der nationalen Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in den europäischen Ländern werde in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage nach Whistleblowing-Software erwartet. Das neue Cockpit mit verschiedenen Software-Modulen versetze das Unternehmen in die Lage, umfangreiches Up- und Cross-Selling durchzuführen. Darüber schätze das Analystenteam, dass der Megatrend Nachhaltigkeit weiterhin an Bedeutung gewinnen und zusätzliche Anforderungen an Unternehmen stellen werde. Laut dem Management von EQS gebe es hier auch in Zukunft erhebliches Potenzial. Seit Januar 2023 sei die EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichte (CSRD) in Kraft, die Tausende von Unternehmen dazu verpflichte, Berichte gemäß der EU-Taxonomie zu erstellen und im ESEF-Format einzureichen. Dies solle ebenfalls zu weiteren Umsatzmöglichkeiten führen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 41,26 Euro (zuvor: 38,00 Euro) und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



