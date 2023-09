Apples Nutzung von Twitter/X, die AR-Brille Vision Pro, Umweltinitiativen und die Serie Ted Lasso: All das sind Themen, die Apple-Boss Tim Cook aktuell beschäftigen. Außerdem nahm er zu Expansionsplänen Stellung, die in der Kritik stehen. Im Anschluss an Apples Sonderveranstaltung "Wonderlust" traf sich Apple-CEO Tim Cook mit dem Journalisten John Dickerson und gab CBS Sunday Morning ein ausführliches Interview. Dabei sprach er über Apples Umweltziele, ...

