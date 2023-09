Hannover (ots) -"Hello Europe" - unter diesem Motto waren von Mai bis September Deutschland und vier unserer Nachbarländer zu Gast beim 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Pyrovision hat sich am 16. September beim Finalabend mit seiner spektakulären Show direkt zum Sieg geschossen. Herzlichen Glückwunsch an Österreich! Zum zweiten Platz gratulieren wir H.C. Pyrotechnics aus Belgien, zum dritten Platz Brezac Artifices aus Frankreich.Österreich hat mit seiner sensationellen Zirkusshow an Herrenhausens Himmel nicht nur beim Publikum für Begeisterung gesorgt, sondern auch die 10-köpfige Fachjury überzeugt. Damit hat sich das österreichische Team gegen die Teams aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien durchgesetzt."Nach einem fulminanten Jubiläumsjahr des ältesten deutschen Feuerwerkswettbewerbs 2022 fragte sich die gesamte Jury: Was soll denn jetzt qualitativ noch kommen? Aber weit gefehlt. Durch die Fokussierung der Veranstalter unter Einbeziehung des Leitthemas "Hello Europe" und der Einladung "pyrotechnischer Highscorer" aus Europa gelang ein wirklich spannender und enger Wettbewerb auf sehr hohem Niveau. Schon nach dem Beitrag des zweiten Teilnehmers ahnten wir Juroren, dass es wieder sehr eng und anspruchsvoll werden würde mit unserer Bewertung."fasst Jurysprecher Georg Alef den 31. Wettbewerb zusammen.Veranstalter vergibt erstmals KreativpreisDas hat es bisher noch nie gegeben: Die Pyromantiker Luzern aus der Schweiz haben bei der Siegerehrung einen Kreativpreis als besondere Auszeichnung überreicht bekommen. Im Fokus ihres Feuerwerks stand die Inszenierung der schweizerischen Landschaft in Form eines riesigen Feuerbildes. Ein Alpaufzug und ein Bergpanorama haben den Großen Garten in Herrenhausen geziert und in Verbindung mit Jodelklängen das Publikum direkt mit in die Schweiz genommen. "Diese einmalige Umsetzung der Schweizer Pyromantiker hat richtige Sehnsucht nach dem Alpenurlaub geweckt. Höchste Zeit, die Schweiz mit in die nächste Urlaubsplanung zu nehmen.", ergänzt Veranstalter Hans Nolte und belohnte diesen künstlerischen Einfall mit einem entsprechenden Kreativpreis.Das Team: Pyromantiker LuzernDer Name ist Programm: Die Pyromantiker Luzern sorgen gefühlvoll für Begeisterung. Pyro steht für Feuer, Romantiker für Gefühl und Achtsamkeit. Mit dem Barockfeuerwerk als Spezialität haben die Gäste eine beeindruckende Show geboten bekommen, die das typisch Schweizerische effektvoll inszeniert hat. "Beim Anblick der Herrenhäuser Gärten war für mich klar, dass wir diese wunderbare Barockanlage sehr gerne auch mal bespielen würden. Eigene Ideen sah ich schon in meiner Vorstellung.", erinnert sich Hauptverantwortlicher Beat Felder.Als einziger Verein der Schweiz, der zur Herstellung von pyrotechnischem Material verfügt, ist das seit 1996 bestehende Team nicht unbekannt. Der Verein, der zur Förderung von Kunstfeuerwerk als Bestandteil der Kultur gegründet worden ist, präsentierte sich bereits in verschiedenen Parks sowie in den Bergen der Schweiz und hat am 19. August erstmals sein Können bei einem internationalen Wettbewerb unter Beweis gestellt.Resümee zur 31. FeuerwerkssaisonAlle fünf Termine von Mai bis September waren ausverkauft. Damit haben insgesamt 57.500 Gäste die verschiedenen Feuerwerke im Großen Garten bei anhaltend gutem Wetter verfolgt. Die vielfältigen Rahmenprogramme vor den jeweiligen Shows haben mit passenden Stelzenfiguren, Sounds auf den Bühnen und Leckereien den landestypischen Charme in den Großen Garten transportiert."Der Internationale Feuerwerkswettbewerb ist nicht nur ein spektakuläres Ereignis, sondern auch ein Botschafter für Hannover, Niedersachsen und Deutschland. Die Feuerwerkskultur wird hier in den wunderschönen Herrenhäuser Gärten auf einzigartige Weise zelebriert. Es ist eine Ehre, diesen Wettbewerb zu veranstalten und Gäste sowie die besten Teams aus aller Welt in unserer Stadt willkommen zu heißen.", so Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH.Save The Date: Wir freuen uns auf 2024!Nach der heutigen Siegerehrung hat Hans Nolte bereits Einblick in das nächste Veranstaltungsjahr gegeben. Wir freuen uns auf die 32. Saison mit fünf explosiven Shows aus Malaysia, Estland, Indien, Litauen und der Slowakei:25.05.2024 Malaysia08.06.2024 Estland17.08.2024 Indien07.09.2024 Litauen14.09.2024 SlowakeiDer Ticketshop ist bereits eröffnet: https://visit.ticket2go.de/Pressekontakt:Bea KrüttnerHannover Marketing und Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 / 168 349 31kruettner@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017440/100911341