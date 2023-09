Die deutsche Kultsandale geht an die Börse - aber nicht in Deutschland: Der Schuhhersteller Birkenstock, der 2021 von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft L Catterton erworben wurde, wird ab der zweiten Oktoberwoche an der Wall Street am New York Stock Exchange gelistet sein. Der ursprüngliche Bericht hierzu kam vom Handelsblatt unter Berufung auf "Finanzkreise". Im September ist ein weiterer großer Börsengang erfolgreich durchgeführt worden - der des britischen Chip-Herstellers Arm. ...

