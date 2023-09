Der große Optionen-Verfallstag hat die US-Börsen zum Ende der vergangenen Woche aus der Bahn geworfen. Vor dem Zinsentscheid der Fed am Montag halten die Märkte weiter die Luft an. Kann der langfristige Aufwärtstrend gehalten werden - Charttechnikexperte und FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter nimmt im Wochenausblick die Risk-On und Risk-Off-Sektoren ins Visier. Fließt das Geld jetzt aus dem Sorglos-Bereich der Tech-Aktien in defensive Werte wie Versorger - Alles zu der so genannten Sektoren-Rotation erklärt Klotter übrigens in seinem neuen Report. Hier herunterladen: https://tinyurl.com/4ypykzkc Welche spannenden Aktien aus dem Energie-Sektor er jetzt auf seiner Watchlist hat: Jetzt das komplette Video anschauen!