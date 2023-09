Nachdem Kontron seine vierte Akquisition in diesem Jahr bekanntgegeben hat, bestätigen die Analysten von AlsterResearch die Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 34,0 Euro für Kontron. Die Analysten rechnen mit weiteren Akquisitionen, da Kontron bis zum Ende des GJ 24 einen zusätzlich akquirierten Umsatz von 700 Mio. Euro anstrebt, der derzeit bei 160 Mio. Euro liegt. Insgesamt passe der Zukauf zu den Zielen von Kontron, so die AlsterResearch-Experten.

