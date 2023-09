Achterbahnfahrt und die Zerreißprobe: Was die Nerven der Anleger im Kryptomarkt aushalten können, wurde zuletzt mit einigen heftigen Rücksetzern getestet. Ob das digitale Gewitter jetzt vorüber gezogen ist, welche Marken es in den Charts von Bitcoin und Co. zu beachten gilt und welche Rolle der im Oktober startende Prozess gegen den Chef der gecrashten Kryptobörse FTX spielt, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.