Wien (www.anleihencheck.de) - Der Neo-Broker Trade Republic bietet Kunden die Möglichkeit, bereits ab einem Anlagebetrag von einem Euro in eine Auswahl von 500 liquiden Staats- und Unternehmensanleihen zu investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Laut Pressemitteilung würden Bestands- und Neukunden für nicht investiertes Guthaben zudem ab 1. Oktober vier Prozent Zinsen erhalten. Nach eigenen Angaben sei Trade Republic der erste europäische Broker, der Anleiheorders zu so geringen Anlagebeträgen ermögliche. Üblicherweise liege der Mindestbetrag bei rund 1.000 Euro. Für den Handel solle keine Orderprovision anfallen, lediglich eine Fremdkostenpauschale, die ebenfalls einen Euro betrage. ...

