sino-Akademie: "Wir haben den Bugatti unter den Handelsplattformen"

© Foto: Judith Wagner Fotografie

www.sino.de/sino-akademie

Was hat es mit der sino-Akademie auf sich?Wir bieten Tradern kostenlose Trainingsseminare an, bei denen sie sich mit unserer leistungsstarken Handelsplattform sino MX-PRO vertraut machen können. Meine Kollegen und ich stellen live den gesamten Funktionsumfang und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten vor und beantworten Fragen der Teilnehmer. Der nächste Termin findet am 21.9. in Frankfurt am Main, anlässlich der diesjährigen "World of Trading", statt.Was macht den MX-PRO so besonders?Der sino MX-PRO ist ein Trading-Tool, das mit höchster Stabilität (99,999 %) und dem Zugang zu den 40 wichtigsten nationalen und internationalen Börsen völlig neue Maßstäbe setzt. Intraday- und Overnight-Short-Selling und Cross-Border-Geschäfte zum Beispiel. Automatisierte Handelssysteme können über unsere Schnittstelle bis zu 50 Orders pro Sekunde platzieren. Übrigens ist nicht nur das Tool erstklassig, sondern auch der persönliche Support beim Onboarding und auch danach. Und das börsentäglich von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Man könnte auch sagen: Wir haben den Bugatti unter den Handelsplattformen.Für wen ist diese Veranstaltung überhaupt relevant?Die sino Akademie ist für alle börseninteressierten Menschen gedacht. Egal ob sie bereits seit Jahren aktiver "Heavy-Trader" sind, oder dies noch werden wollen.sino Akademie in Frankfurt am Main (Präsenz)21. September 2023 | 15:00 UhrInfos und Anmeldung unter