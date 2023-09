Der IPO-Markt zieht wieder an. Mit dem Traditionsunternehmen Birkenstock und dem Rüstungsspezialisten Renk sind auch zwei deutsche Kandidaten dabei. DER AKTIONÄR macht den Check.Nachdem 2022 alles andere als ein gutes Jahr für Börsengänge war, konnte auch 2023 bisher nicht wirklich überzeugen. Neben dem Industriekonzern Thyssenkrupp, der seine Wasserstoff-Tochter Nucera im Sommer an die Börse gebracht hat, haben nennenswerte Debüts in Deutschland (abgesehen von dem Ionos-IPOs) nicht stattgefunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...