18.09.1959: Johann Strobl (RZB) Extrema:18.09.2008: Flop 2: Immofinanz: -36.05% - [Flop 1: -47.83% (25.11.2008), Flop 3: -33.33% (15.10.2008)] zum Kalender Abs. High/Low:18.09.2003: Low - SBO: 8.51 Euro zum Kalender Umsatzextrema:18.09.2020: Bester - Mayr-Melnhof: 84.903.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 153,4 Euro, Stück (Einfachzählung): 276.739 zum Kalender Indexumstellungen:18.09.2006: Post, Zumtobel kommen in den ATX, Agrana, BWT scheiden aus dem ATX aus zum Kalender 18.09.2017: Agrana (zum 2. Mal), S Immo kommen in den ATX, conwert, Flughafen scheiden aus dem ATX aus zum Kalender Indexumstellungen:18.09.2020: Wienerberger (4. Aufnahme) ersetzt Bawag im ATX five zum Kalender Bisher gab es an einem 18. September 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf ...

