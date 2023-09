Gütersloh / New York (ots) -- Der erfolgreiche Verlagsmanager war seit Jahresbeginn Interims-CEO der größten Publikumsverlagsgruppe der Welt- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe unterstreicht strategische und unternehmerische Weichenstellungen MalaviyasNihar Malaviya wird Penguin Random House dauerhaft als CEO führen. Bertelsmann hatte dem erfahrenen und erfolgreichen Verlagsmanager die Leitung der größten Publikumsverlagsgruppe der Welt mit Sitz in New York zu Jahresbeginn interimistisch übertragen. Jetzt teilte das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit, dass Malaviya die Verantwortung für Penguin Random House auch auf Dauer übernehmen werde. Malaviya ist seit seiner Ernennung zum Interims-CEO Mitglied im Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann, einem Gremium von Top-Führungskräften, das den Konzernvorstand berät.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Mit Nihar Malaviya steht die richtige Führungspersönlichkeit zur richtigen Zeit an der Spitze von Penguin Random House. Im vergangenen Dreivierteljahr hat Nihar Malaviya genau das bewiesen - und ich freue mich sehr, dass er nun dauerhaft die Verantwortung für Penguin Random House übernehmen wird. Als Interims-CEO hat Nihar Malaviya wichtige strategische Weichen gestellt. Vor allem hat er die Strukturen bei Penguin Random House so verändert, dass die Verlage und Verlagsgruppen kreativer und unternehmerischer arbeiten können. Ich bin davon überzeugt, dass Nihar Malaviya das Unternehmen kraftvoll weiterentwickeln wird. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm als CEO von Penguin Random House und im GMC."Vor seiner Ernennung zum Interims-CEO von Penguin Random House am 1. Januar 2023 war Nihar Malaviya seit 2014 President & Chief Operating Officer von Penguin Random House U.S. Während seiner Tätigkeit im Verlagswesen war Malaviya maßgeblich an der Entwicklung einer Reihe von branchenweit neuer Funktionen in den Bereichen Data Science, Supply Chain, Technologie und Consumer Insights beteiligt. Ziel war es immer, ein möglichst breites Publikum für die Autoren des Unternehmens und ihre Bücher über verschiedene Formate und Plattformen zu erreichen. Als Leiter des Penguin Random House Global Executive Committee konzentriert sich Malaviya darauf, die verlegerische Unabhängigkeit und kreative Eigenständigkeit der Verlagsmarken des Unternehmens zu stärken und die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen voranzutreiben, die das Unternehmen für Wachstum positionieren.Nihar Malaviya begann seine Karriere bei Bertelsmann 2001 als Teilnehmer des Bertelsmann Entrepreneurs Program. 2003 wechselte er innerhalb des Konzerns zu Random House und übernahm erfolgreich verschiedene Führungspositionen. Malaviya wurde zweimal mit dem Bertelsmann Entrepreneur Award für Strategieumsetzung ausgezeichnet. Er hält einen MBA in Finance and Marketing von der NYU Stern School of Business sowie einen Bachelor of Science in Computerwissenschaften. Malaviya ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Association of American Publishers sowie der Yale University Press.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content TeamPressesprecherTel.: +49 5241 80-24 66markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5605887