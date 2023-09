FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auch wenn die Aktie des Abfüllanlagenherstellers nun aus dem MDax herausgefallen sei, bleibe der Investment-Case weiter intakt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell sei weitgehend konjunkturrobust und die Sicht in die Zukunft in einem schwierigen Makro-Umfeld sehr gut, erklärte er unter anderem. Dabei verwies er auf das starke Auftragsbuch mit einer Auslastung bis ins erste Quartal 2025 hinein. Außerdem lobte er die strukturellen Kosteneinsparungen sowie erfolgreich umgesetzte Preiserhöhungen./ck/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 14:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 14:45 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003

