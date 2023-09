Berlin (ots) -"Teuer? Nee, ALDI. So geht Eigenmarke." - getreu dem aktuellen Kampagnenslogan überzeugte ALDI Nord am 15. und 16. September seine mehr als 1.000 Gäste im OWN. An beiden Tagen hatte der Erfinder des Discounts in Berlin die Türen zur weltweit ersten Pop-Up Eigenmarkenbar geöffnet. Und gezeigt: ALDI Eigenmarken sind in Qualität und Vielseitigkeit top, günstig und obendrein sehr lecker.Für zwei Tage stand ein Café in Berlin-Mitte ganz im Zeichen von ALDI Nord. Vom Interieur im kultigen ALDI Tütendesign zur ikonischen Inszenierung der Eigenmarken bis hin zur Bewirtung - alles war Marke ALDI Nord. Und das begeisterte vor allem die über 1.000 Gäste, die ALDI Nord an beiden Öffnungstagen des OWN begrüßen durfte. Sie konnten sich kostenlos durch die Welt der ALDI Eigenmarken essen und trinken und sie mit allen Sinnen entdecken.Ob der Aperitif "Nord Berry Fizz" oder die Tomaten Tarte Tatin mit Frischkäse-Praline als Appetizer: Das hochwertig inszenierte Catering, bei dem ausschließlich Produkte aus dem ALDI Eigenmarkensortiment auf die Teller und in die Gläser kamen, war nur scheinbar teuer. Menükarten lieferten den jeweiligen Preis, den die Gäste für das Getränk oder den Snack bezahlen müssen, wenn sie es oder ihn zu Hause nachmachen wollen. Der besondere Wow-Effekt: Alle Kreationen kosten unter 2EUR pro Portion - denn mit ALDI Eigenmarken ist gute Qualität für alle leistbar.Ausgewählte geladene Gäste das OWN konnten beim Pre-Opening am Freitag das OWN vorab testen, darunter Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Sängerin ELIF und Model Anna Schürrle. Informationen zu den Eigenmarken lieferte Moderatorin Aminata Belli. Am zweiten Tag bekam jeder ALDI Fan die Chance bekam, sich für das Event zu registrieren. Gianfranco Brunetti, Director Marketing & Communications bei ALDI Nord Deutschland ist begeistert: "Die rund 1.000 Karten waren nach wenigen Stunden vergriffen. Es freut uns sehr, dass das OWN großen Anklang fand. Es zeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden auf die hohe Qualität zum günstigen Preis und den Geschmack von unseren Eigenmarken vertrauen. Die Pop-Up Bar war nur eine temporäre Aktion, in unseren rund 2.200 Märkte findet man aber alles, was man zum Nachkochen und Nachmixen der Kreationen benötigt."Alle Snack- und Cocktail-Rezepte des OWN finden Sie hier: OWN: Gutes für alle in der Eigenmarken Pop-up Bar | ALDI NORD (aldi-nord.de) (https://www.aldi-nord.de/sortiment/aldi-eigenmarken/own.html)Hier finden Sie das Rohmaterial zur redaktionellen Verwendung: Rohmaterial_Aldi_nord OWN auf Vimeo (https://vimeo.com/dpavideo/review/865268295/2c99283790)Pressekontakt:Nadine Aniol: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5605985