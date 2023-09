Beim DJE Short Term Bond investieren Jens Ehrhardt und Peter Lechner in Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds von DJE Kapital in diesem Jahr mit zwei €uro-FundAwards aus. Von Ralf Ferken FundAward-Gewinner Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...