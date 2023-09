Die Aktie von Ford (WKN: 502391) startet am Montag mit einem Minus von -2% auf 12,36 US$ in den US-Handel, nachdem am Wochenende in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft kein Fortschritt erzielt werden konnte. Das US-Papier ist derzeit günstig wie selten. Ist die schwierige Gemengelage für Anleger eine gute Kaufgelegenheit? Ford vorgestellt Die Ford Motor Company ist mit einem Absatz von 4,2 Millionen Fahrzeugen (2022) der siebtgrößte Autohersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...