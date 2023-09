l: Preissteigerung nimmt kein Ende

Werbung







Seit dem neuen Jahreshoch ist der Ölpreis auf gutem Wege, wieder über 100 US-Dollar zu notieren. Die anlaufenden Förderkürzungen treiben den Ölpreis auf ein Niveau, welches zuletzt vor 10 Monaten beobachtbar war.



Die führenden Ölsorten WTI und Brent notieren zum Anfang der Woche beide über 90 US-Dollar. Das OPEC-Kartell und Russland haben in jüngster Vergangenheit angekündigt, ihre Fördermengen zu drosseln. Ein steigender Preis ist somit ceteris paribus nicht vermeidbar. Auch werden die Endverbraucher die Auswirkungen der Förderkürzungen auf Anhieb zu spüren bekommen, da der höhere Ölpreis an der Tankstelle meist ohne großartige zeitliche Verzögerung an die Endverbraucher weitergegeben wird.



Nachdem die EZB vergangene Woche die Zinsen schon angehoben hatte, warten die Anleger in dieser Woche gespannt auf den Zinsentscheid der FED, welcher diesen Mittwoch stattfindet. Bei hohen Zinsen und einem hohen Ölpreis könnten auf Industrieunternehmen schwere Zeiten zukommen, da neben der Kapitalaufnahme Öl weiterhin ein wichtiger Inputfaktor in der Industrie ist.













