18.09.2023

Ad-hoc Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG: WECHSEL IN DEN GENERAL STANDARD DES REGULIERTEN MARKTES DER DEUTSCHEN BÖRSE WIRD BEANTRAGT Aßlar, 18. September 2023. Die Aktien der Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum"), sind gegenwärtig zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Der Vorstand von Pfeiffer Vacuum hat heute von seiner Mehrheitsgesellschafterin Pangea GmbH die Weisung erhalten, den Widerruf der Zulassung zum Börsenhandel im Prime Standard bei der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Der Vorstand wird dieser Weisung Folge leisten und den Antrag baldmöglichst an die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse richten. Im Anschluss daran wird der Wechsel in den General Standard mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse auf der Website der Deutschen Börse ( www.deutsche-boerse.com ) wirksam. Durch den Widerruf bleibt die Zulassung der Aktien von Pfeiffer Vacuum zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) unberührt. Kontakt: Heide Erickson

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Strasse 43

35614 Asslar

T +49 6441 802-1360

M +49 162 2022573

F +49 6441 802-1365

heide.erickson@pfeiffer-vacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com



