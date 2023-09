Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in den USA lag im August bei 3,7%, während sie im Juli noch bei 3,2% war, so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG.Dies sei die zweite Erhöhung in Folge, welche jedoch von einer sinkenden Kerninflationsrate von 4,3% (4,7% im Vormonat) begleitet worden sei. Es zeichne sich also ein gemischtes Bild für den Inflationsverlauf ab. Besonders bemerkenswert seien die starken Preisanstiege im Energiesektor gewesen, insbesondere bei Benzin. Es habe jedoch Preisrückgänge bei Gebrauchtwagen und im Erholungsbereich gegeben, während Mietkosten moderat angestiegen und Preiserhöhungen im Dienstleistungssektor verzeichnet worden seien. Der Energiesektor sei der Haupttreiber für die Preiserhöhungen des Monats gewesen. ...

