Die Aktie der Munich Re hat am Montag einen freundlichen Start in die neue Börsenwoche hingelegt. Am späten Nachmittag notierte der Aktienkurs des Münchner Rückversicherers leicht im Plus. Grund dafür ist neben der Aufnahme in einen wichtigen Auswahlindex, auch dieses Analystenkommentar der DZ Bank.Konkret hat die DZ Bank ihr Kursziel für die Aktie der Munich Re von 382 auf 424 Euro angehoben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...