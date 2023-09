Erfurt (ots) -FIA vertritt Deutschland mit dem Song "Ohne Worte" beim diesjährigen Junior ESC. Die 12-Jährige setzte sich gegen vier weitere junge Talente durch. Über den deutschen Act konnte online abgestimmt werden, FIA war hier klare Favoritin. Eine internationale Fachjury, der unter anderen Kelvin Jones, Tom Gregory und weitere Musikexpert*innen angehören, wählte FIA ebenfalls auf Rang 1. Die 21. Ausgabe des Junior ESC findet am Sonntag, 26. November 2023, unter dem Motto "Heroes" in Nizza statt.FIA lebt zusammen mit ihrer Familie in Berlin, geboren wurde sie in Shanghai. Wenn man die 12-Jährige nach ihren Hobbies fragt, sagt sie als erstes "performen". Sie ist die Entertainerin in ihrer Familie, singt und tanzt ohne Unterbrechung, klettert und schwimmt aber auch sehr gerne. Bei "The Voice Kids" überzeugte sie in der diesjährigen Staffel und kam mithilfe von ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut bis ins Finale.FIA begeistert nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch, weil sie die Songtexte mit lautbegleitenden Gebärden übersetzt. Inspiriert wurde sie dazu durch ihre kleine Schwester. In dem Song "Ohne Worte" geht es auch um die Verbindung der beiden Geschwister.Für FIA beginnt nun eine spannende Reise bis zum großen Auftritt auf der internationalen Bühne in Nizza. Die Song-Produktion im Studio steht an sowie der Dreh eines Musikvideos. Begleitet wird sie bei den Vorbereitungen auch von "KiKA LIVE" (KiKA).Der "Junior ESC 2023" (NDR) wird am 26. November 2023 ab 16:00 Uhr plattformübergreifend bei KiKA und auf kika.de live übertragen. Ausrichter ist France Télévisions, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Neben Deutschland sind folgende Länder mit dabei: Albanien, Armenien, Estland, Frankreich, Georgien, Großbritannien, Irland, Italien, Malta, Niederlande, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Spanien und die Ukraine.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5606058