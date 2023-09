Am Tag des Börsengangs schoss die Aktie von Arm ausgehend vom ersten Kurs knapp 20 Prozent nach oben. Am Freitag ließ das Chip-Papier dann ordentlich Federn - und auch am Montag ist der Halbleiterwert unter Druck. Kein Wunder, denn die Analysten bleiben angesichts der teuren Bewertung eher vorsichtig.Anleger zahlen bei der Arm-Aktie einen Aufschlag aufgrund der Hoffnung, dass die Briten als KI-Gewinner hervorgehen könnten, schrieb die Bernstein Analystin Sara Russo in einer Studie vom Montag. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...