Abgesehen von S&P 500- und Dow Jones-ETFs gibt es auch viele aktiv gemanagte Aktienfonds, die in Qualitäts- und Wachstumswerte investieren und so den US-Markt übertreffen. Wir haben für Sie fünf Beispiele herausgesucht.Die USA besitzen mit einer Wirtschaftsleistung von 25.464,48 Milliarden US-Dollar (2022) nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt. Dies spiegelt sich auch an der Börse wider. So nehmen amerikanische Aktien mit 69 Prozent den größten Anteil im MSCI World Index ein. Das Land verfügt mit einer Unternehmens-Marktkapitalisierung von 40.720 Milliarden US-Dollar (Stand: 2020) zudem über die Leitbörse der Welt, die den Takt für viele weitere Märkte vorgibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...