Hedgefonds-Manager Ray Dalio gibt Investoren Anlagetipps für turbulente Zeiten. Auch zu KI-Investitionen hat er eine klare Meinung. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Ray Dalio, US-Milliardär und Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, rät Anlegern zu diversifizierten Portfolios. Grund dafür seien die anhaltenden globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten.

Auf dem Milken Institute Asia Summit in Singapur sagte Dalio laut CNBC: "Ich würde diversifizieren, weil das, was ich nicht weiß, viel größer ist als das, was ich weiß". Seiner Ansicht nach könne durch Diversifizierung das Risiko minimiert werden, ohne die potenziellen Renditen drastisch zu verringern.

Der Hedgefonds-Manager wies auch darauf hin, dass in den nächsten fünf Jahren tiefgreifende Veränderungen zu erwarten seien. "Achten Sie auf die Auswirkungen der großen Umwälzungen, die stattfinden werden, denn in fünf Jahren wird die Welt radikal anders aussehen."

In Bezug auf KI-Investitionen riet Dalio Anlegern, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die KI-Technologien effektiv einsetzen, und nicht auf diejenigen, die sie entwickeln. "Ich muss nicht diejenigen aussuchen, die die neuen Technologien entwickeln. Ich muss diejenigen auswählen, die die neuen Technologien am besten nutzen."

In Bezug auf Asien und speziell Singapur sagte Dalio, dass der Stadtstaat in einer dynamischen Region liegt. "Die Weltlandschaft verändert sich, die Weltordnung verändert sich ... Und mit Singapur als Drehscheibe ist das ein großartiger Ort".

Dalio wies auch auf die Bedeutung von Family Offices in Singapur hin und hob drei Schlüsselfaktoren hervor, die bei der Auswahl eines Investitionslandes zu berücksichtigen seien: "solide Ausgaben und Einnahmen und ein zivilisiertes Umfeld, in dem Menschen gemeinsam arbeiten."

Abschließend warnte Dalio vor einem weit verbreiteten Anlegerfehler: "Zu glauben, dass Märkte, die sich gut entwickelt haben, immer gute und nicht teure Investitionen sind".

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion