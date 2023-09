Dass das Geschäft mit Tech-Börsengängen in den USA wieder in Fahrt kommt, war bereits letzte Woche mit dem erfolgreichen IPO von Arm abzusehen. Morgen, am 19.09.2023, startet der nächste große Coup: Der Einkaufs-Lieferdienst Maplebear, bekannt als Instacart geht an die Börse. Aber sollten Anleger einsteigen? Am Freitag erhöhte Instacart sein Ziel für den IPO-Preis um 2 US-Dollar auf eine Spanne von 28 bis 30 US-Dollar pro Aktie. Basierend auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...