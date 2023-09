DJ XETRA-SCHLUSS/DAX patzt zum Wochenstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche nach unten gegangen. Die Anleger hielten sich mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit Käufen zurück, der DAX verlor 1,0 Prozent auf 15.727 Punkte. Festverzinsliche Wertpapiere konnten von der Risikoaversion nicht profitieren, vielmehr stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,71 Prozent. Für Unwohlsein sorgt momentan der Anstieg beim Ölpreis. Denn damit wächst unter anderem die Sorge, dass die Inflation nicht so schnell in Richtung des Ziels der Europäischen Zentralbank zurückkommt, was die Gefahr einer möglicherweise weiterhin restriktiven Geldpolitik der Notenbank beinhaltet.

Kaufzurückhaltung querbeet

Die Marktbreite des Rücksetzers ist auffällig, so schlossen aus dem DAX nur vier Werte im Plus. Zu den Verlierern gehörten MTU mit minus 3,5 Prozent, hier gab es zwei belastende Analystenkommentare. Für Infineon ging es um knapp 3 Prozent nach unten, nachdem ein Wettbewerber eine Umsatzwarnung abgegeben hatte. Jenoptik gaben um 4,3 Prozent nach, nachdem die jüngsten Nachrichten von TSMC und ASML laut Hauck Aufhäuser negativ zu werten sind. So soll TSMC seine Zulieferer angewiesen haben, die Lieferung von High-End-Chipfertigungsanlagen zu verschieben.

Villeroy & Boch (-6,9%) verstärkt sich in seinem Geschäft mit Sanitärkeramik und kauft die Ideal Standard Gruppe mit allen operativen Gesellschaften basierend auf einer Unternehmensbewertung von rund 600 Millionen Euro.

Schott Pharma will am 28. September an die Börse

Schott Pharma hat derweil weitere Details zum Börsengang bekanntgegeben. Die Aktien werden in der Bookbuildingsspanne 24,50 bis 28,50 Euro angeboten und können von Dienstag bis zum Mittwoch nächster Woche gezeichnet werden. Der Handelsstart ist dann für den Donnerstag kommender Woche geplant. Einen Ankeraktionär hat das Unternehmen bereits gefunden. Die Qatar Holding will Aktien im Gesamtwert von 200 Millionen Euro erwerben, bis zu maximal 4,99 Prozent des Aktienkapitals von Schott Pharma. Das Unternehmen für Verpackungen im Pharmabereich wird insgesamt zwischen knapp 3,7 und knapp 4,3 Milliarden Euro bewertet.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.727,12 -1,0% +12,95% DAX-Future 15.894,00 -1,0% +11,98% XDAX 15.736,60 -0,8% +13,46% MDAX 26.915,10 -1,5% +7,16% TecDAX 3.056,51 -1,8% +4,63% SDAX 12.968,34 -1,1% +8,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,85 -42 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 3 37 0 2.420,2 60,3 178,8 MDAX 3 46 1 379,0 22,3 66,1 TecDAX 3 26 1 512,8 20,0 85,8 SDAX 17 49 4 107,5 17,2 22,0 ===

September 18, 2023 11:44 ET (15:44 GMT)

