Warten auf den FED Zinsentscheid. Wochenausblick für DAX, Nasdaq, WTI & Aktien (Tesla, PayPal

Der Wochenstart steht beim DAX im Schatten des Verfallstages. Am Freitag wurden beim so genannten Hexensabbat der DAX-Future und weitere Terminkontrakte abgerechnet. Ein Ereignis, welches nur viermal im Jahr stattfindet und am Kapitalmarkt hochbeachtet ist. Hoch war auch das Stichwort bei den Kursen, denn wir sahen auf die EZB-Zinssatzerhöhung eine positive Reaktion und weitere Aufschläge am Freitag. Dabei wurden sogar ein neues Monatshochs am Freitag erzielt, jedoch nicht die Marke von 16.000 Punkten überschritten. Letztlich fand die Abrechnung zum Verfall unter dieser Marke statt und zog heute erste Verkäufe nach sich.

Diese reihten sich ein in eine schwache Entwicklung der Wall Street am Freitagabend. Während der Dow Jones auf Wochensicht eine unveränderte Performance zeigte, geriet der Nasdaq deutlich unter Druck. Wie ist dies zum Wochenstart zu deuten und welche Auswirkungen kann die baldige Zinssatzentscheidung der FED haben?

Das GAP zu Donnerstag ist nun wieder geschlossen. Das größte Volumen wurde noch etwas tiefer umgesetzt, sodass von weiter fallenden Notierungen in der Range der letzten Wochen auszugehen ist. Wir stellen die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit dem Volume Profile und anderen Indikatoren dar.

Dabei schauten wir ebenso auf die Entwicklung des Euro-Dollar, der nach der EZB-Sitzung an den Junitiefs notierte und dort einen (Zwischen-)boden sucht. Im Gegensatz dazu stand der Ölpreis, hier stellvertretend mit dem WTI analysiert, weiter im Fokus der Marktteilnehmer. Er baute seinen Trend aus und notiert damit weiterhin auf einem Jahreshoch.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche steigen wir noch einmal tiefer in die Bewegungen am Aktienmarkt ein. Tesla dominierte das Feld auf der Plusseite, nachdem der neue Supercomputer Dojo mit Visionen rund um das autonome Fahren vorgestellt wurde. Die Aktie ist an der Wall Street der Short-Kandidat Nummer 1 und kann daher auch zukünftig für Volatilität sorgen.

Ebenfalls stark waren die Bankwerte in der Woche der US-Notenbanksitzung. Goldman Sachs scheint sich vom Aktienkurs her weiter positiv entwickeln zu wollen. Steigende oder weiter hohe Zinsen sind die Basis für entsprechende Umsätze und Gewinne in den Geldhäusern. Hier fiel nur eine Visa aus dem Raster, obwohl es eine Kooperation zum direkten Bezahlen geben wird. Dies baut direkte Konkurrenz zu PayPal auf. Auch auf diesen Wert blicken wir.

Auf der Negativseite ist eine Netflix zu nennen, die ohne erkennbare News um rund 10 Prozent abgaben. Der Konkurrent Disney scheint sich im gleichen Umfeld jedoch zu stabilisieren.

Mit der Zulassung des modifizierten Corona-Impfstoffs aus dem Haus Moderna durch die EMA ist in dieser Aktie auch wieder Aufwärtspotenzial vorhanden. Dies erscheint jedoch bei Prüfung der Gesamtlage beschränkt, wie wir entsprechend herleiten und damit auch den offiziellen Teil der Berichterstattung abschliessen. Weitere Aktien des Bereichs und Themen wurden dann zusammen mit allen Teilnehmer:innen bei Zoom noch länger diskutiert.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

