Die Perpetua Holding freut sich bekannt zu geben, dass sie die Mehrheit an epis Automation - einem Anbieter für Industrieelektronik - erworben hat. epis entwickelt und produziert für Serienmaschinen- und Gerätehersteller maßgeschneiderte Hard- und Softwarelösungen in Form elektronischer Baugruppen. Das Unternehmen beschäftigt an seinem Standort in Albstadt (Baden-Württemberg) knapp 100 Mitarbeiter und wird in diesem Jahr rund 30 Mio. Euro Umsatz erwirtschaften. epis wurde 1970 in Albstadt gegründet und ist seit über 50 Jahren in der Automatisierungsindustrie tätig. Zunächst spezialisiert auf Steuerungstechnik für Textilmaschinen, bedient das Unternehmen heute zudem Kunden u.a. aus den Branchen Intralogistik, Montagetechnik, Holzindustrie sowie der Labor-, Mess- und Prüftechnik. Durch organisches Wachstum hat sich epis zu einem gefragten Industrieelektronik-Anbieter entwickelt. Dabei unterstützt epis seine Kunden nicht nur bei der Produktion, sondern von der Beratung, Konstruktion und Entwicklung der Bauteilgruppen bis hin zum After-Sales-Service. epis bietet seinen Kunden einen branchenspezifischen Technologiebaukasten, der mit Hilfe modernster Produktionstechnik und Dienstleistungsmodulen individuelle Industrieelektroniklösungen für Maschinen- und Geräteserien ermöglicht. Seit 2016 leitet Martin Seidenfuß als geschäftsführender Gesellschafter und CEO die Unternehmensgruppe. Unter seiner Führung vollzog das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung und fokussiert sich seither auf maßgeschneiderte kunden- und industriespezifische Lösungen. Martin Seidenfuß wird die Geschicke von epis auch in Zukunft in gleicher Funktion leiten und den Wachstumskurs weiter forcieren. Die Perpetua Holding hat die Beteiligung von der Hamburger Unternehmensbeteiligungsgesellschaft BPE übernommen, welche gemeinsam mit Herrn Martin Seidenfuß die Nachfolge der ursprünglichen Familienunternehmer im Wege eines Management Buy-In geregelt hatte. Als langfristiger Partner übernimmt Perpetua 90% der Anteile und wird das Management der epis Automation um den geschäftsführenden Gesellschafter Martin Seidenfuss bei strategischen Fragestellungen unterstützen sowie als starker Finanzpartner in das Wachstum des Unternehmens investieren. Gleichzeitig steht die Perpetua Holding für Kontinuität und solide Finanzierung. Martin Seidenfuß, Gesellschafter und CEO von epis, sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Perpetua einen langfristigen Partner gefunden zu haben, der uns auf unserem Wachstumskurs unterstützt. Gemeinsam werden wir unsere Marktposition stärken, die Qualität und Breite unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots ausbauen und somit der bestmögliche Partner für unsere Kunden sein." Dr. Gerrit Karalus, Geschäftsführer der Perpetua Holding, fügt hinzu: "epis ist eine ideale Ergänzung unseres Beteiligungsportfolios. Neben dem Fit mit unserem neuen Partner Martin Seidenfuß, haben uns die Produkte sowie die Zukunftsaussichten von epis überzeugt. Die bestehende Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf den Automatisierungs- und Digitalisierungstrends der heutigen Zeit. Der Erfolg von epis resultiert aus langfristigen Beziehungen mit seinen Kunden, da eine Maschinenserie viele Jahre auf dem Markt sein kann. Als Langfristinvestor ist Perpetua daher der ideale Gesellschafter für das Unternehmen." Perpetua als langfristiger Partner für den Mittelstand Die Perpetua Holding investiert langfristig in etablierte mittelständische Unternehmen in Europa. Die von Berlin aus agierende Unternehmensholding investiert das Kapital internationaler Investoren, die selbst einen unternehmerischen Hintergrund mitbringen. Bis zu 100 Millionen Euro stehen jährlich für Investitionen in ein wachsendes Unternehmensportfolio zur Verfügung. Wir stellen professionelles Gesellschafterhandeln und zu jeder Situation passende Finanzierungsstrukturen sicher, um Unternehmen die Umsetzung ihrer Erfolgsstrategien zu ermöglichen. ***** Ansprechpartner Perpetua Holding: Dr. Gerrit Karalus, Geschäftsführer Perpetua Holding GmbH Clausewitzstr. 7 10629 Berlin E-Mail: info@perpetua-holding.com Telefon: +49 (30) 629 382 590 www.perpetua-holding.com Ansprechpartner epis Automation: Martin Seidenfuß, Geschäftsführer epis Automation GmbH & Co. KG Lautlinger Straße 159 72458 Albstadt E-Mail: info@epis.de Telefon: +49 (7431) 709-0 www.epis.de *****



