Olaf Scholz taucht als Name in der Klageschrift gegen Ex-Banken-Boss Christian Olearius wegen verbotener Cum-Ex Geschäfte der Hamburger Warburg-Bank 27 Mal auf. Bankenchef könnte Bundeskanzler Olaf Scholz wegen Cum-Ex schwer belasten Die Staatsanwaltschaft Köln wirft Ex-Warburg-Boss Olearius wegen illegaler Cum-Ex Aktiengeschäften besonders schwere Steuerhinterziehung in mehreren Fällen zwischen 2006 und 2019 vor. Das Bonner Gericht ...

