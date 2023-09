Berlin (ots) -Auf dem 6. Ordentlichen Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Berlin wurde Frank Werneke am Montag (18. September 2023) mit 92,5 Prozent erneut zum ver.di-Vorsitzenden gewählt. Werneke gehört seit 2001 dem Bundesvorstand an. Er war seit 2002 stellvertretender Vorsitzender und wurde beim ver.di-Bundeskongress 2019 zum Vorsitzenden gewählt.Zu seinen Stellvertreterinnen wurden Andrea Kocsis mit 91,3 Prozent und Christine Behle mit 93,5 Prozent ebenfalls erneut gewählt. Kocsis ist bereits seit 2007 stellvertretende ver.di-Vorsitzende und übernimmt erneut die Verantwortung für den Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik sowie weitere Bereiche. Behle ist seit 2011 Bundesvorstandsmitglied und seit 2019 stellvertretende Vorsitzende. Sie ist für den Fachbereich Öffentliche und private Dienstleistungen, Sozialversicherung und Verkehr sowie weitere Bereiche zuständig.Eine weitere Pressemeldung zu den Ergebnissen der Wahl des gesamten Bundesvorstandes folgt, sobald die Wahlgänge abgeschlossen sind.Lebensläufe der drei bisher Gewählten (https://www.verdi.de/presse/downloads/personen)Pressekontakt:V.i.S.d.P.Martina Sönnichsenver.di-BundesvorstandPaula-Thiede-Ufer 1010179 BerlinTel.: 030/6956-1011, -1012E-Mail: pressestelle@verdi.dewww.verdi.de/presseOriginal-Content von: ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32403/5606120