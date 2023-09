VANCOUVER, British Columbia, 18. September 2023 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es die Übernahme der Firma Eregli Agrosan Dogal Ürünler ve Türevleri Tarim Üretim ve Ticaret A.S. ("Eregli"), die als türkischer Lizenznehmer der vom Unternehmen entwickelten Radiant Energy Vacuum-("REV")-Dehydratisierungstechnologie auftritt, durch die Firma Alarko Tarim Sanayi ve Ticaret A.S. ("Alarko Tarim") genehmigt hat. Alarko Tarim ist eine Tochtergesellschaft von Alarko Holdings A.S. ("Alarko"), einem der größten und angesehensten Unternehmenskonglomerate bzw. Mischkonzerne in der Türkei. Zusammen mit dem Erwerb sämtlicher Rechte an Eregli hat Alarko Tarim auch die bestehende Lizenz zwischen EnWave und Eregli übernommen.

Alarko Tarim hat die Absicht, größere Investitionen in Eregli zu tätigen. Das Trocknungsverfahren soll erweitert und die Vermarktung der mit dem REV-Verfahren getrockneten Produkte gesteigert werden. Eregli stellt mit dem REV-Verfahren derzeit ein umfangreiches Sortiment an Trockenobst und -gemüse sowie Molkereiprodukte her.

Über Alarko

Die im Jahr 1954 von Ishak Alaton and Üzeyir Garih als Kommanditgesellschaft gegründete Alarko Holding zählt zu den angesehensten türkischen Firmen, die über führende Marken, umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedensten Bereichen, umfangreiche technologiebasierte Beteiligungen im F&E-Bereich, ein landesweites Vertriebsnetz sowie internationale Projekte verfügt und den globalen Wettbewerb anstrebt.

Die Unternehmen der Alarko Group sind zusammen mit dem Geschäftsbereich Investment in der Energieerzeugung und -versorgung im Bereich Energie, Bauwesen, Industrie und Handel, Tourismus, Immobilienbeteiligungen und Immobilienentwicklung, in der Landwirtschaft sowie im Lebensmittelsektor tätig. Außer dem Holdingunternehmen gibt es noch zwei börsennotierte Tochtergesellschaften: Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (ALGYO) und Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.S. (ALCAR). Der Energiekonzern betreibt Kraftwerke und vertreibt den dort erzeugten Strom in der gesamten Türkei. Die Unternehmen der Gruppe Contracting sind als Generalunternehmer tätig und widmen sich der Errichtung von Gewerbegebäuden und Industrieanlagen. Die Gruppe Handel und Industrie ist für die Herstellung und Vermarktung von Heiz- und Belüftungssystemen sowie Klimaanlagen und Pumpen zuständig und stellt auch den After-Sales-Support bereit. Der Geschäftsbereich Tourismus widmet sich dem Betrieb und Management von Hotelanlagen und Urlaubsresorts. Die Gruppe Immobilienentwicklung ist mit der Entwicklung, Planung und Errichtung von Freizeiteinrichtungen betraut. Der Geschäftsbereich Landwirtschaft und Lebensmittel ist für die Errichtung und den Betrieb von geothermisch beheizten Gewächshäusern, die Herstellung von organisch-mineralischem Dünger bzw. Mikrogranulat sowie den Saatanbau und die Lebensmittelverarbeitung zuständig. Die Investment-Gruppe beteiligt sich über selektive Investitionen als Partner an börsennotierten und privaten Unternehmen sowie Risikokapitalgesellschaften.

Nähere Informationen über Alarko erhalten Sie unter www.alarko.com.tr .

Über Eregli Agrosan

Eregli wurde gegründet, um aus Pflanzen sowie Gemüse und Obst aus Anbaugebieten in der Türkei Qualitätserzeugnisse natürlichen Ursprungs und deren Folgeprodukte herzustellen. Eregli hat sich einem vertikalen Integrationsmodell verschrieben, das von der Rohstofferzeugung bis hin zur Herstellung des Endprodukts reicht. Mittelfristig hat sich Eregli zum Ziel gesetzt, Trockenfrüchte und -gemüse sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export herzustellen.

Eregli hat seinen Firmensitz in Istanbul und betreibt ein Labor für die Produktion, F&E bzw. Qualitätskontrolle in Tarsus-Mersin. Dort werden Trockenpulver sowie zerkleinertes Obst und Gemüse hergestellt und mit neuen und fortschrittlichen Verfahren hochwertige Produkte für Nischenmärkte erzeugt.

Das Herzstück von Eregli ist sein qualifiziertes und erfahrenes Führungsteam. Durch die Kombination ihrer Erfahrungen in den verschiedenen Schlüsselbereichen wie Produktion, Konstruktion, Aufbau und Leitung von verarbeitenden Betrieben, internationaler Handel, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit ergänzen diese Personen einander in idealer Weise. Dank seiner Schlüsselarbeitskräfte verfügt das Unternehmen über weitreichende Kontakte in der Branche.

Nähere Informationen über Eregli finden Sie unter https://www.eregliagrosan.com/.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellentrocknung weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in sechsundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocken als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimalen Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO, +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CFO, +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

"Safe Harbour"-Zertifizierung für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72014Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72014&tr=1



