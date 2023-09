Die Ecolab Watermark Studie hat ergeben, dass der Zugang zu sauberem und sicherem Wasser für Verbraucher auf der ganzen Welt ein wichtiges Umweltanliegen ist, darunter 81 der Befragten in den USA.

Ecolab, ein weltweit führender Anbieter von Wasserlösungen und -dienstleistungen, gab heute die Ergebnisse der ersten Ecolab Watermark Studie bekannt. Die globale Verbraucherstudie untersuchte den Stand des Wassermanagements in Bezug auf die Bedeutung, die Nutzung, den Zusammenhang mit dem Klima und die Verantwortung von Wasser bei den wichtigsten Verbrauchergruppen auf der ganzen Welt.

Laut dem World Resources Institute wird der Planet bis 2030 mit einem Wasserdefizit von 56 konfrontiert sein, und 1,6 Milliarden Menschen werden laut den United Nations nicht über sicheres Trinkwasser verfügen. Inmitten dieser dringenden Wasserkrise hat Ecolab die Ecolab Watermark Studie entwickelt, um Trends zu erkennen, aufzuklären und Maßnahmen bei den Interessenvertretern der Branche zu ergreifen, insbesondere in den Regionen Asien/Pazifik, China, Europa, Indien/Naher Osten/Afrika (IMEA), Lateinamerika und den Vereinigten Staaten (USA).

Zu den globalen Ergebnissen der Ecolab Watermark Studie gehören mehrere kritische Trends im Bereich Wasser:

Der Zugang zu sauberem und sicherem Wasser ist für die Verbraucher in jeder Region von größter Bedeutung. Lateinamerika (92 %), China (85 %) und die USA (81 %) haben den höchsten Prozentsatz an Verbrauchern, die sich mehr Sorgen um den Zugang zu sauberem und sicherem Wasser machen als um andere klimabezogene Themen, wie Umweltverschmutzung oder Klimawandel.

Lateinamerika (92 %), China (85 %) und die USA (81 %) haben den höchsten Prozentsatz an Verbrauchern, die sich mehr Sorgen um den Zugang zu sauberem und sicherem Wasser machen als um andere klimabezogene Themen, wie Umweltverschmutzung oder Klimawandel. Die Verbraucher machen vor allem Regierungen und Unternehmen für den sparsamen Umgang mit Wasser verantwortlich. Die Verbraucher glauben jedoch nicht, dass sich die Politiker ausreichend um ihre Auswirkungen auf das Wasser oder den Klimawandel kümmern. Am ausgeprägtesten war dies in den USA, Europa, Lateinamerika und Asien/Pazifik, wo zwischen 42 und 46 der Menschen glaubten, dass sich ihre Politiker um sie kümmern.

für den sparsamen Umgang mit Wasser verantwortlich. Die Verbraucher glauben jedoch nicht, dass sich die Politiker ausreichend um ihre Auswirkungen auf das Wasser oder den Klimawandel kümmern. Am ausgeprägtesten war dies in den USA, Europa, Lateinamerika und Asien/Pazifik, wo zwischen 42 und 46 der Menschen glaubten, dass sich ihre Politiker um sie kümmern. Die Verbraucher sind der Meinung, dass die Industrie keinen klaren Plan hat, um die Wasserknappheit zu bekämpfen, obwohl sie sich verantwortlich und wichtig fühlt. Diese Sorge ist am deutlichsten in China (82 %), Lateinamerika (78 %) und IMEA (78 %), aber auch in Europa (66 %), den USA (65 %) und Asien/Pazifik (60 %) zu spüren.

"Die Wasserkrise betrifft Gemeinden unabhängig von ihrem Standort und wird bei der globalen Reaktion auf den Klimawandel oft übersehen. Während wir unsere Arbeit fortsetzen, um die Art und Weise, wie die Welt über Wasser denkt, zu verändern, sollten die Ergebnisse der Ecolab Watermark Studie die Verantwortlichen dazu bewegen, eine größere Rolle beim Schutz dieser kostbaren und endlichen Ressource zu übernehmen", sagte Christophe Beck, Chairman und Chief Executive Officer von Ecolab. "Die Zeit läuft ab, um diese Herausforderung anzugehen, und Verbraucher auf der ganzen Welt sagen, dass Unternehmen jetzt handeln müssen. Die gute Nachricht für die Industrie ist, dass die Erfüllung dieser Verantwortung zu positiven Nachhaltigkeits- und Geschäftsergebnissen führen kann."

Als Reaktion auf den wahrgenommenen Mangel an Verantwortlichkeit nehmen die Verbraucher selbst ein umweltfreundliches Kaufverhalten an. Laut der Studie sind die Verbraucher bereit, keine Produkte mehr zu kaufen, für deren Herstellung viel Wasser verbraucht wird, und mehr für Waren zu bezahlen, die mit nachhaltigen Geschäftspraktiken hergestellt wurden, insbesondere in der IMEA-Region (88 %), China (85 %) und Lateinamerika (81 %).

Trotz der bekannten Herausforderungen bleiben die Verbraucher optimistisch, dass die Wasserkrise mit geeigneten und sofortigen Maßnahmen entschärft werden kann. Im Durchschnitt glauben drei von vier Verbrauchern weltweit, dass die Wasserknappheit wirksam bekämpft werden kann, so die Studie, wobei der Optimismus in Lateinamerika (84 %), IMEA (83 %) und China (78 %) am deutlichsten ist.

"Wenn die Industrie nicht mit am Tisch sitzt, um sich für Klima- und Wasserlösungen einzusetzen und diese zu entwickeln, die unsere Gemeinden schützen, werden wir weiterhin das Gefühl der Verbraucher schüren, dass wir nicht genug tun", sagte Emilio Tenuta, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer bei Ecolab. "Durch die ausschließliche Fokussierung auf Wasser und die Wahrnehmung der anhaltenden Krise durch die Verbraucher bietet die Ecolab Watermark Studie einzigartige Einblicke in die Frage, wo und wie die Beteiligten ob Regierungen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen oder sogar Einzelpersonen zusammenarbeiten können, um kritische globale Herausforderungen erfolgreich anzugehen."

Zusätzlich zu den globalen und regionalen Ergebnissen enthält die Ecolab Watermark Studie auch Daten für 15 einzelne Länder. Die US-spezifischen Daten zeigen, dass 81 der Verbraucher über den Zugang zu sauberem und sicherem Wasser besorgt sind und dass sie Unternehmen und Regierungen die größte Verantwortung zuschreiben, wenn es um die Finanzierung von Wasserschutz geht. Außerdem sind 65 der US-Verbraucher der Meinung, dass Unternehmen und Hersteller keine klaren Richtlinien und Pläne zur Bekämpfung der Wasserknappheit haben. Und obwohl weniger als die Hälfte der US-Verbraucher glauben, dass sich die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik um den Klimawandel oder die Wassereinsparung kümmern, bleiben 70 optimistisch, dass die Wasserknappheit wirksam bekämpft werden kann.

Die Ecolab Watermark Studie wurde in Zusammenarbeit mit Morning Consult im Jahr 2023 unter einer Stichprobe von Erwachsenen der Allgemeinbevölkerung durchgeführt. Ecolab wird seine Ecolab Watermark Studie jährlich aktualisieren und neue Ausgaben herausgeben. Detaillierte Ergebnisse, einschließlich eines interaktiven Dashboards, finden Sie unter watermark.ecolab.com.

Über Ecolab

Als zuverlässiger Partner für Millionen von Kunden ist Ecolab (NYSE:ECL) ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Infektionsprävention anbietet, um Menschen und lebenswichtige Ressourcen zu schützen.

Über die Ecolab Watermark Studie

Die im Jahr 2023 eingeführte Ecolab Watermark Studie wird jährlich von Ecolab durchgeführt. Die globale Studie berichtet über den Stand des Wassermanagements, indem sie die Bedeutung, den Verbrauch, die Verbindung zum Klima und die Verantwortung von Wasser bei den wichtigsten Verbrauchergruppen misst. Diese Forschung wurde zwischen dem 15. Februar und dem 3. März 2023 unter einer Stichprobe von Erwachsenen der Allgemeinbevölkerung durchgeführt. Die Interviews wurden online durchgeführt. Die Ergebnisse der gesamten Studie haben eine Fehlermarge von plus oder minus 2 bis 3 Prozentpunkten. Einige Regionen können je nach Verfügbarkeit lokaler Volkszählungsdaten mit weniger Variablen gewichtet werden.

