Der World Gold Council gab heute bekannt, dass sich seine Mitglieder, welche die Mehrheit der globalen Goldbergbau-Großindustrie repräsentieren, für die Schaffung einer verbesserten Transparenz in der Gold-Lieferkette verpflichten.

Alle 33 Mitglieder des World Gold Council mit Betriebsminen, die jährlich zusammen rund 1.300 Tonnen Gold fördern, haben sich zu einer mindestens einmal jährlichen Veröffentlichung der Namen und Standorte ihrer Veredelungspartner verpflichtet, um alle Betriebe zu berücksichtigen, bei denen der Hauptumsatz aus der Goldproduktion resultiert.

Alle Mitglieder sind darüber hinaus bestrebt, der Gold Bar Integrity (GBI) Plattform beizutreten und auf vertraulicher Basis "Kerndaten" über das Gold zu liefern, das sie für ihre Veredelungspartner produziert haben. Dies gewährleistet, dass Gold "an der Quelle" in die Gold Bar Integrity Plattform aufgenommen wird und es sich dabei um einen bedeutenden Schritt zur Digitalisierung von Gold in der Lieferkette handelt. Dies wird der Goldbranche ein robustes und überprüfbares Konto für verantwortungsvoll gefördertes Gold zur Verfügung stellen, das beträchtliche Möglichkeiten für neue Produktentwicklungen bieten und die Attraktivität von Gold als bewährte Anlageklasse für bestehende und neue Investoren und Kunden erhöhen wird.

David Tait, CEO des World Gold Council, erläuterte: "Ich bin äußerst erfreut, dass sich unsere Mitglieder verpflichtet haben, Vorreiter in Sachen Transparenz sein. Die Fortführung einer verbesserten Lieferkettentransparenz ist von großem Vorteil für diejenigen Unternehmen, die produzieren, die Gemeinschaften, die von Beschäftigungverhältnissen, Schulungsmaßnahmen und Fähigkeiten profitieren, sowie für Investoren und Verbraucher, denen versichert werden kann, dass ihr Gold verantwortungsvoll produziert und gehandelt wurde. Die verantwortliche Goldbergbaubranche sollte regelrecht stolz auf die positiven Auswirkungen sein, die sie auf die Gemeinschaften und die Länder haben, in denen Gold gefördert wird."

Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um für weitere Transparenz rund um den Globus zu sorgen. Alle Mitglieder des World Gold Council haben sich diesen beiden Initiativen verschrieben und der Durchführungszeitraum wird gegenwärtig festgelegt. Der World Gold Council ermutigt alle verantwortlichen Goldgräber, diese Verpflichtungen zur Verbesserung der Lieferkettentransparenz einzugehen.

World Gold Council

Wir sind eine global tätige Organisation, welche die Interessen der Goldindustrie als strategischer Vermögenswert vertritt, um die Zukunft einer zuverlässigen und zugänglichen Goldlieferkette zu gestalten. Unser Team von Fachleuten fördert das Verständnis für Anwendungsfälle und Chancen des Goldbergbaus mithilfe von Analysen, Erläuterungen und Erkenntnissen und erfahrenen Forschungspartnern. Wir fördern den Fortschritt der Branche, gestalten die Politik und setzen Maßstäbe für einen dauerhaften und nachhaltigen Goldmarkt.

