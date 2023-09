The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2023



ISIN Name

CA4369131079 HOME CAP. GRP INC.

FR00140039U7 TRANSITION SA PRF.EO-,01

US0547481087 AYRO INC. DL-,0001

US29604W1080 PHAXIAM THERA. SP.ADR-,10

US8465171002 SPARK NETW. SE SP.ADR

US8796031081 TELKOM SA SOC SP. ADR/4

