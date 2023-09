Deutschland und seine Wirtschaft sind weiter im Niedergang - und wenn das so weiter geht, bleibt uns wohl nur noch das Oktoberfest, wie ein Twitter-Kommentator formuliert. Statt effektiv die ökonomischen Probleme anzugehen, betreibt man ineffiziente, ideologische Symbolpolitik, etwa durch das Gebäudeenergiegesetz: was Deutschland in sechs Jahren an CO2 damit einspart, pulvert China in zwei Tagen ...

