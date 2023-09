Köln (ots) -



Der Kölner Rapper Eko Fresh ("Köln Kalk Ehrenmord", "Quotentürke") ist besorgt über die hohen Umfragewerte für die AfD. "Mich bedrückt das. Es ist eine Zeit, in der viele Menschen verunsichert sind", sagte der 40-jährige Musiker und Schauspieler in einem Gespräch mit seinem Vater Nedim Hazar dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). Bei linker Politik gehe es "oft ums Abgeben oder einen moralischen Zeigefinger: Kümmere dich um die Natur, gib etwas von deinem Wohlstand ab, sei offen für Zuwanderung und so etwas. Der Zeitgeist ist eher günstig für rechte Ideen: Wir sorgen dafür, dass du etwas kriegst, dass alles beim Alten bleibt, Steuern sinken, weniger Ausländer ins Land kommen". Das sei ein "Nationalismus- und Populismusthema, das leider gut funktioniert gerade". Als Künstler versuche er, sich dazu zu positionieren. Eko Freshs Vater kommt aus der Türkei. Nedim Hazars Sorge vor Anschlägen auf Asylbewerberheime und grassierenden Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland gilt als einer der Auslöser der Kölner Bewegung "Arsch Huh" - einer Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, die sich seit 1992 gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit engagiert. Auch Eko Fresh ist immer wieder bei Kundgebungen von "Arsch Huh" aufgetreten. Seine Aufgabe sehe er heute weniger darin, zu polarisieren, als "junge Menschen zu empowern". Jeder und jede könne es schaffen in Deutschland, "egal wie Du aussiehst, wo Du herkommst".



