Das dänische Tankstellennetz für Wasserstoff-Pkw war bereits seit Sommer geschlossen. Nun ist klar, dass das dauerhaft so bleibt. Die seit dem Sommer geschlossenen Wasserstofftankstellen für Pkw in Dänemark werden, wie jetzt klar ist, nicht wieder öffnen. Der Grund dafür sei die zu geringe Anzahl an registrierten Fahrzeugen.AnzeigeAnzeige Das Betreiberunternehmen Everfuel erklärte auf Anfrage des Spiegels am vergangenen Freitag, der Betrieb von Wasserstofftankstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...