Angesichts des nahenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger in New York am Montag zurückgehalten. Nach einem verhaltenen Start berappelten sich die Aktienkurse ein wenig. Positiv heraus stachen die Papiere von Nikola und Apple.Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 34.624.27 Punkten nahezu unverändert. Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls fast unverändert bei 4,453.53 Punkten, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,3 Prozent auf Punkte 15.225,82 zulegte. ...

