CAMBRIDGE, Großbritannien (IT-Times) - Die Aktie des britischen Halbleiterunternehmens Arm gibt nach der ersten Euphorie zum Börsengang in den USA heute wieder deutlich nach. Die Arm Holdings plc. (Nasdaq: ARM, ISIN: US0420682058) hatte in der vergangenen Woche ihren Börsengang via Initial Public Offering...

Den vollständigen Artikel lesen ...