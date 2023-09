Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Bayer AG-Aktie hat die Börsianer in der letzten Handelswoche nicht gerade begeistert, mit einem Schlusskurs von 49,37 EUR und einer negativen Wochenperformance von -1,7 %. Doch trotz der trüben Stimmung hält das US-Analysehaus Bernstein Research an seiner "Outperform"-Einstufung fest, und setzt ein ambitioniertes Kursziel von 78 EUR. Interessanterweise könnten Entwicklungen in den Sektoren erneuerbarer Diesel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...