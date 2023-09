Der Agrarhändler und Projektierer von Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien war in der vorigen Woche erneut unter 31 € gerutscht. Eine am Freitag veröffentlichte Studie der Baader Bank brachte neuen Auftrieb in Form eines Kursziels von 52 €. Der neue CEO des oftmals übersehenen Konzerns stelle die Rendite auf das eingesetzte Kapital und den Cashflow in den Mittelpunkt. Das Agrargeschäft stehe vor einer Erholung, der Großteil des für 2025 geplanten operativen Ergebnisses würde aber im Geschäft mit erneuerbaren Energien entstehen. Auch den Verkauf des Handels mit Solarkomponenten stufte Baader positiv ein. Die BAYWA-Aktie, die innerhalb von 9 Monaten bis zu 38,4 % verloren hatte, ist jetzt erst recht kaufenswert.



