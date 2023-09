EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Fonds

Corporate News

Encavis Infrastructure Fund IV ermöglicht als dunkelgrüner Artikel-9-Fonds Investitionen in Erneuerbare Energien Fokus auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Spezialisiertes Risikomanagement gemäß Bankenregulatorik und MaRisk

Bestätigung als dunkelgrüner Artikel-9-Fonds nach SFDR

Neubiberg/Luxemburg, 19. September 2023 - Im Rahmen der herausfordernden Vorbereitung der Umsetzung der 2. Stufe der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist es seit September 2022 zu einer Welle der Herabstufungen von Artikel-9-Fonds auf Artikel-8 -Fonds gekommen. Für den Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV) dagegen gilt die seit Fondsstart geltende Einstufung als dunkelgrüner Artikel-9-Fonds unverändert. Der Spezialfonds wird exklusiv Banken und Sparkassen angeboten und die Kategorisierung unterstreicht das Engagement des Fonds für nachhaltige Investments und verdeutlicht die langfristige Ausrichtung auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Durch die Einstufung nach Artikel 9 der SFDR erfüllt der EIF IV die höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit und Transparenz für die Eigenanlage. Der EIF IV, der ausschließlich in Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Erneuerbarer Energie investiert, setzt dabei auf ein ausgewogenes diversifiziertes Portfolio und trägt aktiv zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen und zur Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung bei. Die Einhaltung der Vorgaben nach SFDR stellt sicher, dass der EIF IV klare und verständliche Informationen über seine Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen offenlegt. Der Spezialfonds wird exklusiv von der BayernLB Banken und Sparkassen angeboten. "Das Festhalten an der Einstufung des EIF IV als Artikel-9-Fonds ist ein bedeutender Meilenstein und unterstreicht unsere Zielsetzung, unseren Investoren bewusst nachhaltige Lösungen anzubieten. Dieser Schritt ermöglicht es uns, unser Wachstum weiter voranzutreiben und unsere Position als einer der führenden Anbieter nachhaltiger Investitionsmöglichkeiten zu festigen," kommentiert Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG, die bewiesene Kontinuität des Fonds. Ralf Rosenbaum, Sprecher der Geschäftsleitung der BayernInvest Luxembourg S.A., die den Fonds als AIFM aufgelegt hat und diesen verwaltet, führt aus: "Wir sind sehr erfreut, dass die intensive und zielgerichtete Zusammenarbeit mit Encavis Asset Management AG, so erfolgreich Früchte trägt und somit den Investoren ein attraktives Produkt im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung und der CO 2 -Reduzierung angeboten werden kann." Encavis Asset Management AG

Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com BayernInvest: Unternehmensinformation

Als Asset Manager und deutscher ESG-Spezialist bietet die BayernInvest maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagement-Konzepte, eine professionelle Fondsverwaltung sowie ein marktführendes Nachhaltigkeitsreporting. Über die Alternative Investment-Plattform der BayernInvest Luxembourg S.A. werden auch komplexe Anlagestrategien im Bereich der Alternativen Anlageklassen umgesetzt. Mit einem verwalteten Volumen von rund 90 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2023) und als 100%ige Tochter der BayernLB ist die BayernInvest regional verwurzelt mit dem Blick auf das internationale Marktgeschehen. Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Weitere Informationen unter www.bayerninvest.de und unter www.bayerninvest.lu Ihre Kontakte: Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 442 30 60 25

tanja.van_den_wouwer@encavis.com

BayernInvest

Ralf Rosenbaum

Sprecher der Geschäftsleitung

Telefon +352 28 26 24 40

Ralf.Rosenbaum@bayerninvest.lu

BayernInvest Pressekontakt

Doris Marwede

Tel. +49 (0)89/ 54 850 260

presse@bayerninvest.de



