DJ MÄRKTE ASIEN/Anleger bleiben vor Zinsentscheidungen in Deckung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag überwiegend mit leichten Abschlägen. Deutlicher nach unten geht es an der Börse in Japan, der Nikkei-Index kommt um 1,0 Prozent auf 33.208 Punkte zurück. Viele Akteure halten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück und vermeiden Risiken, heißt es aus dem Markt. Auch die japanische Notenbank wird Ende der Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden.

Nach einem Feiertag zu Wochenanfang notiert hat die Tokioter Börse Nachholbedarf nach unten nach dem schwachen Wochenstart an den Aktienmärkten in der Region nach. Softbank büßen 3,6 Prozent ein, nachdem die Aktie der in den USA in der Vorwoche fulminant gestarteten Chiptochter Arm am Montag 4,5 Prozent verloren hat.

Nach leichten Verlusten zu Handelsbeginn liegen Hongkong und Schanghai nahezu unverändert. Die jüngsten Stützungsmaßnahmen Pekings für die angeschlagene Wirtschaft stützen tendenziell, auch wenn Marktteilnehmer skeptisch sind, ob sie ausreichend sind. "Während die Konjunkturindikatoren in der vergangenen Woche besser als erwartet ausfielen, möchte der Markt noch mindestens ein bis zwei Monate lang bessere Daten sehen, bevor die Anleger wieder Vertrauen in die chinesischen Aktienmärkte fassen", so die Analysten von Nomura.

Im angeschlagenen Immobiliensektor hat Country Garden Berichten zufolge die Zustimmung von Gläubigern für eine Rückzahlungsverlängerung einer weiteren Anleihe erhalten. Die Aktie notiert in Hongkong kaum verändert.

In Südkorea gibt der Kospi 0,5 Prozent nach, anfängliche leichte Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Auch in Australien (-0,4%) geht es nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.204,10 -0,4% +2,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.208,46 -1,0% +28,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.562,81 -0,5% +14,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.126,52 +0,0% +1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.933,69 +0,0% -7,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.247,08 -0,5% +0,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.457,14 -0,1% -2,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:48 Uhr % YTD EUR/USD 1,0685 -0,1% 1,0692 1,0660 -0,2% EUR/JPY 157,90 +0,0% 157,83 157,39 +12,5% EUR/GBP 0,8630 -0,0% 0,8631 0,8609 -2,5% GBP/USD 1,2380 -0,1% 1,2388 1,2383 +2,4% USD/JPY 147,77 +0,1% 147,61 147,65 +12,7% USD/KRW 1.323,05 +0,0% 1.322,42 1.325,47 +4,8% USD/CNY 7,1881 +0,0% 7,1881 7,2902 +4,2% USD/CNH 7,2998 +0,1% 7,2932 7,2917 +5,4% USD/HKD 7,8167 -0,0% 7,8185 7,8220 +0,1% AUD/USD 0,6437 -0,0% 0,6437 0,6442 -5,5% NZD/USD 0,5921 +0,1% 0,5916 0,5908 -6,8% Bitcoin BTC/USD 26.845,09 +0,0% 26.836,31 26.701,71 +61,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,50 91,48 +1,1% +1,02 +18,1% Brent/ICE 95,07 94,43 +0,7% +0,64 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,03 1.933,86 -0,1% -1,83 +5,9% Silber (Spot) 23,19 23,28 -0,4% -0,09 -3,3% Platin (Spot) 935,35 938,00 -0,3% -2,65 -12,4% Kupfer-Future 3,76 3,78 -0,5% -0,02 -1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

